Koningin Mathilde gooit hoge ogen met haar broekpak

Het Brusselse paleis stond donderdagavond in het teken van het traditionele kerstconcert. De Belgische royals waren present, maar alle ogen waren vooral gericht op Koningin Mathilde. Die de blits maakte in een prachtig pak.

Volledig volgens traditie vond ook dit jaar weer het jaarlijkse kerstconcert voor onder meer de royals van België plaats. Samen met haar man, koning Philippe, en haar kinderen (prins Gabriel, prins Emmanuel, prinses Eleonore en kroonprinses Elisabeth) maakte ze haar opwachting in het koninklijk paleis. De complete koninklijke familie was in prachtig feestelijk tenue gehesen. Haar dochters, prinses Eleonore (8) en kroonprinses Elisabeth (15) droegen allebei een rode jurk, haar zoons waren in kostuum gehesen met een feestelijke stropdas, evenals hun vader.

Broekpak

Maar het was Mathilde zelf die voor de gelegenheid een prachtig pak uit de kast trok. De 43-jarige koningin droeg een gouden jumpsuit met barokprint. Ze droeg het pak boven een paar zwarte stiletto hakken en lange klassieke oorbellen. Als we daar geen inspiratie voor de feestdagen aan over houden?

Bron: DailyMail.co.uk. Beeld: Getty Images