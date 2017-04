9 korte kapseltrends waardoor je gelijk de schaar in je haar wilt zetten

Ook met een pittige korte coupe kun je volop variëren. Van bob en ‘lob’ tot ultrakort: 22 korte koppies van het team van Rob Peetoom.

Zilverglans

Om de kleur van Suus (38) te behouden kan ze het best zilvershampoo met violettonen gebruiken. Dit zorgt ervoor dat het haar niet geel wordt. Om haar coupe lekker vlot en stoer te maken, hebben we het haar wat stugger gemaakt met volumepoeder.

Blondie

Door geblondeerd haar zoals dat van Danny (29) goed te verzorgen, blijven de kleur en conditie van het haar zo lang mogelijk goed. Blonde Idol Custom Tone van Redken frist de kleur op en verzorgt tegelijkertijd.









Lekker wild

Bij Marion (60) gebruikten we een waxspray. Omdat een spray het product vernevelt over het haar, is er een betere verdeling en krijg je een wilder en nonchalanter effect.



Beweging

Het kan ijzig maken als je, net als Sharon (28), heel glad en zwaar haar hebt. Daarom maakten we met de krultang veel slag en beweging in het haar.



Meer structuur

Het zware haar van Fanda (43) oogt futloos. Tip voor haar: gebruik verzorging die het haar wat stugger maakt, zodat je meer leven en structuur in je coupe krijgt.



Contrast

Sarah (25) is van nature erg blond. We maakten haar aanzet donkerder om meer contrast en diepte te krijgen.



Beachy

Het beachy effect in het haar van Connie (60) bereik je met een föhnborstel. Breng een volumeproduct aan bij de aanzet en föhn het haar omhoog voor meer volume. Tip: bescherm je haar bij vaak föhnen met een hittebeschermend product.



Pittig

De diepe, donkere kleur in haar coupe maakt de blanke huid van Heleen (34) extra fris. Ook haar blauwe ogen springen er daardoor extra uit.



Jonger

Door het natuurlijke grijs van Anne (54) zijn subtiele highlights aangebracht. Dat geeft een fris en verjongend effect.

Nog meer inspiratie? Deze week in Libelle maar liefst 22 korte, maar hippe kapsels. Libelle 18 ligt vanaf 21 april in de winkels.

LEES OOK:

KIJK OOK: 7 jaar jonger – Astrid: “Lang haar is zo lekker makkelijk, maar ik ben het niet”

Beeld: Jeannette Huisman en Marjolijn Tenge (ass.)