Dit zijn de leukste rokjes voor deze lente

Lente, zon en narcissen. Alles komt weer tevoorschijn na de koude winterdagen. Nog even en het is weer rokjesdag!

De rok maakt elke lente-outfit af. Lang, knielengte of juist kort, alles kan. Weet je niet goed wat voor jou de ideale roklengte is? Kijk dan de video hierboven waarin onze expert Mart Visser uitlegt welke lengte het best bij jouw figuur past.

Trends

Deze lente schieten de trends alle kanten op. Bloemen, plissérokken en grafische printen kwamen op de catwalk voorbij. Wil je er helemaal up-to-date bijlopen, dan zijn er een aantal dingen die opvallen in modeland. Want de ruches die je al veel bij tops ziet, sieren nu ook de rokjes. Houd je niet zo van ruches dan zijn grafische printen in felle kleuren ook helemaal hot. Aan de andere kant zijn er de romantische stijlen. Zo zijn stoffen zoals chiffon en kant veelvoorkomend en is de kleur roze ook terug van weggeweest. Om door de bomen het bos nog te zien hebben wij alvast wat rokken op een rijtje gezet. Zo heb je genoeg inspiratie voordat het rokjesdag is!

Beeld: iStock