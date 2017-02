Dít zijn de 7 leukste tussenjassen voor het begin van het voorjaar

De komende dagen komt de temperatuur al boven de 10 graden uit, dus kunnen we al voorzichtig zeggen dat de lente in de lucht zit. De winterjas kan (bijna) de kast weer in en ingeruild worden voor deze leuke tussenjassen (of een trenchcoat zoals in de video).

Het lastige van dit weer is dat het bijna te warm wordt voor een winterjas en nog te koud is voor een dun zomerjasje. Maar daar is gelukkig een oplossing voor: een tussenjas. Wij zochten de 7 leukste voor je uit:

Mart Visser Suede Trenchcoat Staalblauw 249 Bestel VILA parka 54,99 Bestel Only leren jas 99,95 Bestel JACQUELINE DE YONG imitatiesuedé bikerjack 39,99 Bestel Jas padded koraal 59,99 Bestel JACQUELINE DE YONG bomberjack 34,95 Bestel Mango imitatie suède jas 49,99 Bestel

Beeld: iStock