Libelle Legt Uit: stopt je haar op een bepaalde lengte met groeien?

In Libelle Legt Uit geven we antwoord op een prangende vraag. Deze keer: stopt je haar op een bepaalde lengte met groeien?

Wie als Rapunzel haar vlechten uit de toren wil laten hangen voor wat alleen-tijd met een hete prins, zou zo maar dwars gezeten kunnen worden door haar DNA. Hoe lang je haar kan worden, is namelijk al lang en breed bepaald toen je ter wereld kwam. Het meisje uit bovenstaande video heeft dus gewoon goeie genen.

Groeien

“Hoofdhaar groeit gemiddeld één centimeter per maand”, vertelt Erwin Plinck, dermatoloog in de Rotterdamse Polikliniek voor Haar- en nagelziekten in Trouw. “Dat proces gaat jaren door. Daardoor kan hoofdhaar heel lang worden, in tegenstelling tot bijvoorbeeld wimperhaar. Dat groeit drie tot vier maanden en valt daarna uit.” Waarom een haar wel of niet stopt met groeien, weten wetenschappers nog niet. Het enige dat al duidelijk is: het verschil ligt genetisch vast.

Genetisch bepaald

Dat mannen gemiddeld minder lang haar kunnen krijgen dan vrouwen is trouwens ook genetisch bepaald. Bij de heren groeit hoofdhaar zelden voorbij de schouders; bij vrouwen kan kan het soms tot onder de billen komen, omdat hun haarzakjes langer actief blijven. Als een haarzakje zijn ‘programma’ heeft doorlopen, dan verschompelt het en valt je haar uit. Het lichaam maakt vervolgens (als je mazzel hebt!) een nieuw zakje, dat over dezelfde informatie beschikt als die ervoor.

Maximum

Haren worden normaal gesproken maximaal 120 centimeter lang. De groeisnelheid varieert, net als de lengte, tussen mensen. Je haar kan maximaal een halve millimeter per dag groeien. Blonde mensen hebben trouwens doorgaans het meeste haar: zo’n 150 duizend haren. Bruin en zwart zitten rond de 100 duizend. En is je haar rood? Dan moet je het met ‘slechts’ 90 duizend haren doen.

Guinness World Records

In China woont een ware Rapunzel, genaamd Xie Qiuping. Volgens het Guinness wereldrecordboek is haar hoofdhaar het langst: exact 5,627 meter. Dat is bijna zo lang als een giraffe is. De vrouw laat haar haar al sinds 1973 groeien, vanaf haar 13e.



