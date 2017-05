Je weet welke kleur lippenstift je mooi vindt, maar het blijft moeilijk om te bepalen welke tint nu echt bij je past. Daar hebben de doktoren uit de Amerikaanse tv-show ‘The Docters’ een op zijn zachtst gezegd bijzondere oplossing voor: ‘kies de lipstick die het meest lijkt op de kleur van je tepels’. Huh?

Hilariteit alom in bovenstaande video, maar ‘The Doctors’ zijn bloedserieus: omdat de kleur van je tepels over het algemeen 2 tinten donkerder is dan je huidskleur, zorgt deze kleur ook op je gezicht voor een mooi (maar niet te hard) contrast. Kleine kanttekening: de kleur van je tepels kan door hormonen in je lijf veranderen waardoor deze bijzondere vergelijking niet meer opgaat.

Bron: Flair.be. Beeld: Kijk.nl, iStock