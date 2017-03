Dit is dé lippenstifttrend van het voorjaar

Stond 2016 nog in het teken van de matte lippenstift, in 2017 mogen we uitpakken met glans en glitters. (En mocht je favoriete lipgloss bijna leeg zijn, in bovenstaande video zie je hoe je die laatste restjes eruit krijgt).

In 2017 kan het qua lipstick niet gek genoeg. De matte lippenstift heeft plaatsgemaakt voor de glans en gloss variant. Hoe meer gloss, hoe beter. Houd je wel van een glittertje? Dan hebben we goed nieuws, want dit jaar mag dat ook op de lippen. Je kunt een glitter lipgloss zo in de winkel kopen, maar je ook zelf glitters aanbrengen. Geglitterde lippen mogen elke dag, niet alleen tijdens een avondje uit.

Ombré techniek

Om de lippen nog meer volume te geven, gebruik je de Ombré-techniek. Hierbij werk je met verschillende lagen en kleuren. Ombré-nagels zijn trouwens ook weer helemaal hip en heel simpel om te maken.

Is dit allemaal iets te bont voor jou? Ga dan voor een subtiele lipstick, maar dan wel in de kleur roze. Roze is dit seizoen heel populair, zowel op de lippen als op de wangen en de ogen. En waar je eerst alleen de focus legde op de lippen óf de ogen, mag het nu op allebei. We kunnen dus wel stellen dat we deze zomer behoorlijk kunnen uitpakken met onze lippen!

