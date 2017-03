Vanaf déze leeftijd gaan we massaal minder naar de ZARA

De ZARA: een van de populairste kledingwinkels van de wereld, al jaren. Maar toch gaan we vanaf een bepaalde leeftijd minder en minder naar de Spaanse keten.

Zo blijkt uit onderzoek dat we vanaf ons 25e steeds minder hier onze kleding kopen.

Tijden veranderen

De grootste groep ZARA-fans is tussen de 23 en 27 jaar oud. Na die 27 jaar gaan we steeds minder naar deze zaak. Vanaf ons 33e neemt ’t nog wat drastischer af. Toch is het vergeleken met andere merken niet een bijzondere daling – je kledingsmaak verandert nou eenmaal door de jaren.

En waar je als jonge twintiger wellicht een wat lager budget hebt, kun je als dertiger wat meer besteden aan je garderobe. En tja, dan is de keuze van hippe kledingzaken dus ook gelijk groter. Maar ja, hoe dan ook: winkelen doen we op álle leeftijden…

Bron: Grazia. Beeld: Getty