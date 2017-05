Heftig: meisje laat haar wenkbrauwen tatoeëren en het gaat helemaal mis

Voor iedereen die niet gezegend is met volle wenkbrauwen kan microblading, het laten tatoeëren van wenkbrauwen, uitkomst bieden. Een groot voordeel hiervan is dat je geen wenkbrauwpoeder of -gels meer hoeft te gebruiken.

Dit klonk een Amerikaans meisje als muziek in de oren, en zij besloot dan ook voor een behandeling te gaan. Helaas voor haar pakte het allemaal nét even anders uit.

Smeekbede

Toen het meisje na de behandeling in de spiegel keek, schrok ze zich dood. Het leek namelijk alsof de tatoeëerder gewoon verticale streepjes had gezet op de plek waar haar wenkbrauwen zouden moeten zitten. In de Facebookgroep ”The MakeUp Social” smeekt het meisje dan om hulp. ”Ik heb mijn wenkbrauwen vandaag laten doen. Weet iemand of er een manier is om ze te verwijderen of ze weg te laten laseren? Ik ben hier echt kapot van,” schrijft ze bij de post. Op de foto die ze erbij heeft geplaatst is duidelijk te zien dat het tatoeëren flink mis is gegaan.

Wat is microblading?

Gelukkig voor het meisje hoeft ze niet haar hele leven met deze wenkbrauwen rond te lopen. Microblading is namelijk een vorm van semi-permanente make-up. Tijdens een microblading-behandeling worden er fijne wenkbrauwhaartjes op het gezicht getatoeëerd, die vervolgens 1 tot 3 jaar blijven zitten. Hoe lang ze precies blijven zitten is afhankelijk van het huidtype en de levenswijze.

Dat microblading ook goed kan gaan bewijzen onderstaande foto’s:

