Waarom Melania een groen pakje droeg toen ze koningin Rania ontmoette

Nu Melania Trump de ‘first lady’ van de Verenigde Staten is, is een van haar taken om hooggeplaatst bezoek welkom te heten in het Witte Huis. Zo ook koningin Rania van Jordanië, die gisteren samen met haar man arriveerde. Melania droeg voor de gelegenheid een groen pakje, dat ze met een reden had uitgekozen.

Het pakje is ontworpen door Hervé Pierre, die eerder ook al de witte jurk ontwierp die Melania droeg naar het inauguratiebal. De kleur groen is waarschijnlijk een bewuste, diplomatieke keuze.

Belangrijke kleur

Het is namelijk een van de kleuren van de vlag van Jordanië. Daarnaast is groen een zeer belangrijke kleur voor de islam, omdat het de favoriete kleur van de profeet Mohammed zou zijn geweest. Ook staat de kleur groen voor het paradijs.

