Slecht geslapen? Met deze tips zie je er toch stralend uit

Vind je dat je er (net als de kandidaat in bovenstaande video) een beetje moe uitziet? Er is nog hoop! Met deze tips kom je stralend de dag door.

1. Stevig smeren

Begin de dag met een vettige (oog)crème die goed in je huid trekt. Hierdoor zal de blauwe kleur van je wallen afnemen. Veel actrices en modellen zweren bij (ja, echt) aambeienzalf als ze een nachtje hebben doorgehaald. Volgens dermatoloog Veldhuis is dat zeker een manier om donkere kringen tijdelijk tegen te gaan. “Maar”, waarschuwt ze op Dokter Dokter, “als je dit elke dag gebruikt krijg je geheid eczeem en gaat de huid schilveren en beschadigen.”

2. Krullen maar

Met gekrulde wimpers lijkt het alsof je ogen verder openstaan en kom je dus fitter over. Een laagje mascara erover en je ziet er al heel anders uit.

3. Alleen boven

Over mascara gesproken: je legt minder nadruk op je wallen wanneer je alleen mascara gebruikt aan de bovenkant van je oog. En ga gerust voor een extra laagje, hoe meer volume hoe beter.

4. Een lijn trekken

Maar gebruik hiervoor geen zwart! Om je ogen groter en stralender te maken is een eyeliner in een huidskleur juist de beste optie. Het ziet er natuurlijk uit en de roodheid in je ogen valt er minder door op.

5. Een beetje meer wenkbrauw

Door je wenkbrauwen een tikje aan te zetten met een wenkbrauwpotlood krijgen je ogen een natuurlijke lift. Daarnaast wordt de aandacht meer naar je wenkbrauwen getrokken dan naar je opgezette ogen.

6. Lichtpuntje

Door een beetje lichte, glanzende oogschaduw aan te brengen in je ooghoeken kijk je meteen een stuk frisser uit je ogen.

7. Blij van blush

Door een beetje kleur op je jukbeenderen aan te brengen, krijgt je hele gezicht een opkikker. De roze gloed van je blush zorgt er daarnaast ook voor dat de blauwe tint van je wallen minder opvalt. Handig!

Bron: Good Housekeeping, Gezond.be. Beeld: iStock