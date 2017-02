Bijzondere modetentoonstelling over prinses Diana geopend

Het is alweer 20 jaar geleden dat prinses Diana overleed. In het kader daarvan is vandaag een mooie modetentoonstelling geopend in Diana’s voormalige woning Kensington Palace.

De tentoonstelling heet Diana: Her Fashion Story en zoals de titel al doet vermoeden draait het evenement volledig om Diana’s outfits. We leggen de nadruk op “outfits,” want Diana was een prinses die graag met koninklijke modetradities brak. Zo droeg ze naar officiële staatsdiners soms een broekpak in plaats van een jurk, wat hoogst ongebruikelijk was en tegen het protocol in.

Een compleet overzicht

Diane: Her Fashion Story is de eerste in een lange reeks van herdenkingsmomenten die nog zullen volgen later dit jaar en wat ons betreft zeker een ‘must see’. Er is namelijk een boel te zien, van jurkjes uit Diana’s tienerjaren tot ware glamouroutfits uit de laatste jaren van haar leven.

Prinses Diana is nog altijd een mode-icoon in Groot-Brittannië en ver daarbuiten, maar ze kreeg ook vaak kritiek te verduren. Een paar van haar zogenaamde ‘modemissers’ zijn daarom ook gewoon te zien. Leuk toch?

Op naar Londen

Heb jij ook al zo’n zin om te gaan? Je hoeft gelukkig niet halsoverkop een vliegticket naar Londen te boeken. Kan wel, maar het is voor deze modetentoonstelling zeker niet nodig: Diana: Her Fashion Story zal ruim twee jaar te zien zijn. Je hebt dus nog even.

