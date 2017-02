Onderzoekers: dit is de meest aantrekkelijke vrouwenmond

Groot, klein, smal of breed: iedere mond is anders. Maar hoe ziet de perfecte mond er eigenlijk uit? Onderzoekers van de universiteit van Californië vroegen het 400 participanten aan de hand van foto’s.

De onderzoekers legden de deelnemers (mannen en vrouwen) aan het onderzoek 20 foto’s voor van jonge, blanke vrouwen en vroegen ze om de foto een cijfer op de schaal van 1 tot 10 te geven, waarbij 1 het minst en 10 het meest aantrekkelijk was. Eerst kregen de participanten foto’s te zien waarop dezelfde vrouw door middel van Photoshop verschillende diktes van lippen heeft. Daarna werden foto’s getoond van een vrouw wier lippen apart van elkaar bewerkt waren. Dus op de ene foto was de bovenlip dikker en op de andere foto de onderlip (of juist even dik).

Dubbel zo groot

En wat blijkt? De deelnemers aan het onderzoek hadden de voorkeur voor monden die maar liefst 50% groter waren dan de natuurlijke mond van de vrouw. Kanttekening: op de reeks foto’s is de echte mond van de dame niet te zien, dus je kunt je afvragen of de deelnemers aan het onderzoek in dat geval niet haar mond eigen zouden aankruisen. Daarnaast hadden de deelnemers een voorkeur voor een dikkere onderlip dan de bovenlip. Dat laatste vonden de onderzoekers verrassend, omdat vrouwen juist naar de plastisch chirurg gaan om hun bovenlip bij te vullen.

Bron: Good Housekeeping. Beeld: iStock