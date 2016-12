De mooiste outfits voor oud & nieuw vanaf maat 42

Ben je nog aan het twijfelen wat je aan gaat trekken met oud & nieuw en zie je in de winkel alleen maar XS’jes hangen? Wij hebben een mooie partycollectie voor je samengesteld met geweldig mooie outfits vanaf maat 42.

Wat je ook gaat doen met oud & nieuw, je moet er voor deze gelegenheid natuurlijk wel stralend uitzien. Het kan zijn dat je gewoon heerlijk met het gezin op de bank gaat hangen, misschien zelfs wel in pyjama. Maar als je een leuk feestje hebt met de buren of je collega’s, dan mag je best even dat mooie jurkje uit de kast trekken.

Mooi in vele maten

Maar ja, welke doe je dan aan? Wij van Libelle zeggen in dat geval graag: de mooiste maar eerst. Wat dacht je van deze zorgvuldig uitgekozen kledingstukken, allemaal net met dat beetje extra pit voor dat spetterende feestje dit weekend. Verkrijgbaar vanaf maat 42 t/m 52, 54 of 56.

Happy new year!

Samoon by Gerry Weber - jurk met kant 95,99 Bestel Evans - T-shirt print - metallic 49,95 Bestel Mart Visser - jurk Morgan maxi - inktblauw 79,95 Bestel Mart Visser - jurk Stacy maxi 99,- Bestel Junarose - JRFLUVA ZEENAN - Korte jurk - maroon 79,95 Bestel Zizzi - jumpsuit 105,95 Bestel Samoon by Gerry Weber - Jurk in A-lijn 99,99 Bestel Peter Hahn - Tricotjurk met 3/4 mouwen 119,95 Bestel Miss Etam - Top goud 12,- Bestel My Mascara Curves - Cocktailjurk - dark navy 179,95 Bestel Samoon by Gerry Weber - Zwarte jurk 139,99 Bestel Anna Scholz for Sheego 119,- Bestel Evans - top red 39,95 Bestel

BEKIJK OOK:

De beste Mode & Beauty-berichten op WhatsApp ontvangen? Meld je gratis aan.

LEES OOK:

Beeld: Zalando