Dít is de nieuwe look van prinses Charlene van Monaco

Prinses Charlene van Monaco, de echtgenote van Prins Albert, heeft een heuse transformatie ondergaan. Ze gaat vanaf nu voor een compleet nieuwe look.

Zo is ze niet echt blond meer te noemen, en is haar haar nog wat korter geknipt.

Huwelijk

Charlene Lynette Wittstock, een voormalige rugslagzwemster uit Afrika, is sinds 1 juli 2011 de echtgenote van prins Albert. Ze werd geboren in wat nu Zimbabwe heet en als zwemster deed ze mee aan de Olympische Spelen van 2000 in Sydney. Het stel heeft een tweeling van 2 jaar oud: prinses Gabriella en prins Jacques.

Het verrassende kapsel staat haar in ieder geval beeldig. Kijk maar mee naar de nieuwste foto’s van haar:

Prince Albert and Princess Charlene of Monaco attended the 2017 Laureus World Sports Awards at the Salle des Etoiles,Sporting Monte Carlo pic.twitter.com/Q4wFTwvssi — vanina swchindt (@vaninaswchindt) 15 februari 2017

Princess Charlene wore a Carolina Herrera dress tonight at the 2017 Laureus Awards ! pic.twitter.com/7uLQKHZQvU — HeavenLM (@HeavenQRF) 14 februari 2017

Zo zag haar kapsel eruit toen ze trouwde:

LEES OOK:

De laatste nieuwtjes, tips en trends in je mailbox? Meld je aan voor de gezelligste nieuwsbrief van Nederland!

Bron: Shownieuws. Beeld: ANP