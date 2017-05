Dit is de nieuwe make-uptrend – en het is nogal wat

Een nieuw seizoen brengt ook nieuwe make-up- en nageltrends met zich mee op social media. We kwamen een hele bijzondere eyelinertrend tegen die misschien iets teveel van het goede is, maar wel heel mooi.

‘Bloemeneyeliner’ is precies wat je denkt dat het is: eyeliner in de vorm van kleine bloemetjes. Je moet wel een make-upartist hebben of er een zijn om het te maken want makkelijk ziet het er niet uit. Je zou het thuis kunnen proberen met gekleurde liquid eyeliner, maar dan moet je wel een uur eerder je wekker zetten. Wij zouden het eerst maar een keer in het weekend proberen.



❤️ #flowereyeliner Een bericht dat is gedeeld door @hijab.ootds op 6 Mrt 2016 om 8:19 PST

#flowereyeliner magnifique Een bericht gedeeld door Nathalie Slade Modoux (@arounbtheworld) op 14 Apr 2017 om 2:11 PDT

Der Frühling kehrt langsam zurück & die ersten zarten Blümchen sprießen aus der kalten Erde. Seit gestern zeigen wir euch kreative Looks für die Spring Fairy Blogparade. Ich habe mich an einem Blumeneyeliner versucht #springfairy #springfairyblogparade #blogparade #flowereyeliner #blumen #springtime #frühling #amu #flowerpower Een bericht gedeeld door Saskia – Miss Different (@miss_different_89) op 23 Feb 2016 om 4:43 PST



