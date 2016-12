Waarom je nooit je nagels op déze manier moet vijlen

Heb jij graag verzorgde nagels? Daar moet je regelmatig je nagels voor vijlen. En de kans is groot dat je dat niet helemaal op de juiste manier doet.

Wacht, iedereen vijlt toch door de vijl horizontaal heen en weer te bewegen? Ja, en dat zou nou juist niet heel goed zijn voor je nagels. De Amerikaanse Madeling Poole werkt voor nagellakmerk Sally Hansen en legt aan Cosmopolitan uit hoe je het dan wel aan moet pakken.

Scheurtjes

“Je vijl heen en weer bewegen over je nagels is hetzelfde als je haar knippen met een botte schaar”, vertelt ze. “Daardoor krijg je geen gladde rand, maar een gekartelde rand aan je nagel en kun je minder goed de vorm bepalen omdat je nagel snel te kort wordt.” Ook zou je daardoor sneller scheurtjes in je nagels krijgen en zouden ze sneller breken. En dat wil je nou juist niet.

Rechtop

Maar hoe doe je het dan wel? “Voor het beste resultaat begin je met de vijl rechtop aan de zijkant van je nagel en vijl je naar de bovenkant van je nagel toe. Begin steeds weer op het punt waar je nagel met je huid samenkomt tot je nagel de juiste vorm heeft.” Hierdoor zou je nagel een gladdere rand krijgen en gaat het vijlen er niet zo heftig aan toe voor je nagel.

Bron: Cosmopolitan.com.