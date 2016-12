Nog nauwelijks bijgekomen van de kerstdagen en je moet alweer nadenken over je Oud & Nieuw-outfit. Je portemonnee staat alleen niet te juichen om nóg een dure jurk te kopen. Gelukkig hoeft dit niet het geval te zijn, want het is de tijd van het jaar: er is volop uitverkoop!

Het is raar maar waar, het einde van het jaar is alweer in zicht. En dat is het moment om samen te komen met je dierbaren. Dit wil je natuurlijk wel in stijl doen, en het liefst ook nog met een klein prijskaartje. Bekijk onderstaande kledingstukken om goed voor de dag te komen tijdens oud en nieuw.

Mart Visser jurk 89,- Bestel Cortefiel jumpsuit 24,95 Bestel Warehouse kokerrok 43,95 Bestel Yas jumpsuit 34,95 Bestel Only pantalon 23,95 Bestel Miss Etam rok 15,- Bestel Anne Field kokerrok 17,45 Bestel Only jurk 29,95 Bestel Miss Etam jumpsuit 25,- Bestel Miss Etam top 15,- Bestel WE blouse 15,- Bestel

Meer tips om goedkoop een outfit online te scoren? Modevlogger Françoise vertelt het in deze video.

De beste Mode & Beauty-berichten op WhatsApp ontvangen? Meld je gratis aan.

Beeld: iStock