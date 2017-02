Déze panty uit de jaren ’90 is dé trend van dit seizoen

Trends komen en trends gaan. En komen dan weer terug. Vaak zie je kledingstukken waarvan je dacht dat je ze nooit meer zou zien opeens weer terug in de winkels. Net zoals deze panty. Een geluk: een ladder zoals in de video zal met deze panty niet zo snel gebeuren.

De netpanty was in de jaren ’90 een grote hit. De panty is terug en weer volop te vinden bij de grote modeketens. Maar je draagt ‘m dit keer wel net op een andere manier.

Onder een broek

Je kunt ‘m zoals jaren geleden onder een rokje of een jurkje dragen, maar helemaal hip is het om de panty ónder een broek te dragen. Een broek met gaten dan natuurlijk, dan valt-ie lekker op. Of een broek die tot je enkel komt waardoor de panty onder de broek uitkomt. Wat vind jij van deze trend?

☀️ #goodmorning #thursday #details #chillmode #regensburg #goodweather #fishnetstockings #fishnet #fishnettights Een bericht gedeeld door louisa (@louisaalisa) op 23 Feb 2017 om 4:48 PST

