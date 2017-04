Pigmentvlekken laten verdwijnen? Dit zijn de do’s en don’ts

Heb je een pigmentvlek die je heel graag wilt laten verdwijnen? Probeer dan niet de eerste de beste huis-tuin-en-keukentruc die je op internet hebt gevonden, waarschuwt huidspecialist Jetske Ultee. Sommige van die middeltjes werken juist averechts!

Als je last hebt van pigmentvlekken, of ‘overpigmentatie’, zoals dat heet, zijn er een aantal dingen die je zeker níet moet doen. “Het internet staat (helaas) vol met boodschappenlijstjes om thuis je pigmentvlekken of sproeten te bleken”, zegt Jetske Ultee. “Vooral citroenen zijn populair. Wees daar echt voorzichtig mee.”

Niet doen

Van citroenen droogt de huid bijvoorbeeld erg uit. “En dat kan weer nieuwe huidklachten geven, zoals onregelmatigheden. Maar belangrijker: citrusextracten kunnen in combinatie met de zon vervelende vlekken in de huid maken. Dan ben je aan het eind van de rit dus verder van huis!”

Wel doen

Maar wat werkt dan wel? Zoek allereerst naar een goed huidverzorgingsproduct met de juiste ingrediënten. “Er zijn ingrediënten in huidverzorgingsproducten die een bewezen werking hebben bij overpigmentatie”, zegt Ultee. “Dat zijn vitamine C, niacinamide (vitamine B3) en zoethoutwortelextract. Regelmatig exfoliëren helpt ook. Ook glycolzuur is bij voldoende hoge concentratie bewezen effectief in het verminderen van oppervlakkige pigmentvlekken. Je kunt ook een peeling doen met hogere concentraties glycolzuur (boven de 20%), maar ga hiervoor wel naar een huidtherapeut. Tenslotte bestaan er voor pigmentvlekken ook goede laserbehandelingen.”

Medicijnen

Er zijn ook medicijnen die pigmentvlekken lichter maken. “Afhankelijk van de vorm en het type pigmentverstoring kan een arts een crème voorschrijven met hydroquinone, azelaïnezuur of vitamine A-zuur.”

