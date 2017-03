Grijp je kans: deze mega-populaire (en betaalbare) jas van Zara is terug

Kun je je nog herinneren dat Zara vorig jaar een jas in de collectie had die zó populair was dat-ie zelfs een eigen Instagram-account had? Goed nieuws: hij is terug!

Van jong tot oud: iedereen leek afgelopen zomer in de ban van de jas van de bekende modeketen. Vooral in Londen leek iedereen in het blauw-witte exemplaar te lopen. Dat viel ook zusjes Alice en Emily op. Ze besloten zelfs een Instagram-account voor de jas op te richten, met daarop foto’s van dames die de jas droegen. Omdat de jas zo’n hit was, was-ie ook in no time uitverkocht.

#thatcoat is ready for Monday like never before, NYC baby #newyorknewyork #election2016 #voteyourconscience #godblessamerica #donaldtrump #hilaryclinton Een bericht gedeeld door That Coat (@thatcoat) op 7 Nov 2016 om 1:28 PST

Jammer, kans gemist, zou je denken. Maar niets is minder waar: ook Zara had door dat de jas de winkels uit was gevlogen. En dus besloten ze ‘m opnieuw uit te brengen. Ditmaal zelfs in 2 kleuren. Naast blauw-wit, is-ie er nu ook in rood-wit. De jas kost € 69,95 en is hier te bestellen.

Bron: Glamour.nl. Beeld: iStock