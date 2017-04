Dít is nu al het meest populaire jasje van deze lente

De blazer zien we al jaren terug in de mode, maar deze lente is-ie er in een iets andere variant. En die variant is nu al onwijs populair op internet. Niet jouw smaak? Angelique laat in de video zien hoe je een jasje pimpt.

Dit seizoen is het de blazer met ruitjesprint die we veel terug gaan zien, of eigenlijk vooral op social media al veel terug zien. Na dure designermerken hebben de betaalbare merken dit item ook in hun collectie opgenomen. Daar worden wij natuurlijk heel blij van. En zo combineer je ‘m dan:

Fashion cure ove sezone ne mogu odoljeti sivom kariranom blejzeru, a pogledajte kakve smo sve modele pronasli na grazia.hr #graziamagazine #graziacroatia #jacket #blazer #instafashion #springfashion #fashionista #collagevintage Een bericht gedeeld door Grazia (@grazia_croatia) op 8 Apr 2017 om 2:24 PDT

Wil je zelf ook wel zo’n jasje? Het model van H&M is razend populair, maar er is meer keuze:

Blazer met volants 79,99 Bestel BRUNO BANANI Geruite blazer 79,99 Bestel TOPSHOP Jersey boyfriend blazer met ruitdessin 52 Bestel



De laatste nieuwtjes, tips en trends in je mailbox? Meld je aan voor de gezelligste nieuwsbrief van Nederland!

LEES OOK:

Bron: Grazia.nl. Beeld: Instagram.