Dít is de populairste bikini op Pinterest op dit moment

Het lijkt nog héél lang te duren voor we weer op het strand liggen, maar voor je het weet is het alweer zover. Echt! Daarom is dit het uitstekende moment om op zoek te gaan naar een nieuwe bikini. Met de tips van Françoise in de video slaag je zeker!

Wat is eigenlijk de trend op het gebied van bikini’s voor deze zomer? Dat zochten we uit op Pinterest. Op dat sociale netwerk is dit (met meer dan 65.000 pins!) op dit moment de populairste badmode:

Is deze badmode niet helemaal jouw stijl? Deze setjes zijn ook heel populair:

Zie jij jezelf wel in deze soort bikini’s op het strand lopen? Dan hebben wij een paar leuke suggesties:

Bron: Pinterest. Beeld: iStock