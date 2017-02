Dít is de populairste lippenstift op Pinterest en hij is ook nog eens heel betaalbaar

Bijna net zo erg als lippenstift in je kleding (zie video) is het vinden van de perfecte kleur lippenstift. Pinterest kan je daar goed mee helpen. Deze lippenstift valt op Pinterest bij heel veel mensen in de smaak en hij heeft nog een mooi prijsje ook!

Met populair op Pinterest bedoelen we ook écht populair op Pinterest. De kleur ‘Londen’ is namelijk al bijna 200.000 keer gedeeld op de website. Het blijkt om een lipstick met de naam ‘Soft Matte Lip Cream’ van het merk Nyx te gaan. En nee, dat is geen peperduur merk. In Nederland is de lipstick onder andere hier verkrijgbaar voor het mooie prijsje van €7,31.



Iedere dag de best gelezen berichten van Libelle Daily in je mailbox? Dit wil jij niet missen! Meld je aan voor de Daily Update!

LEES OOK:

Bron: HLN.be. Beeld: iStock.