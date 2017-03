Allemaal leuk een aardig al die poppetjes, sterretjes en zonnetjes op je nagels. Maar soms is een enkele kleur of misschien 2 kleuren nagellak al meer dan genoeg. Pinterest bewijst maar weer eens dat ‘less is more’ ook geldt voor nagellak.

Vorig jaar kwamen de nude-tinten samen met de warme tinten duidelijk als winnaar uit de bus. Dit jaar zijn er weer allemaal nieuwe trends op het gebied van nagels en nagellak, ook al komen er af en toe oude bekenden voorbij. Zo komen bijvoorbeeld de spiegel of chroomnagels van vorig jaar weer om de hoek kijken. Ook de matte nagels, die gemakkelijk zelf zijn te maken (video), zijn nog steeds ‘hot-and-happening’.

Nagellaktrends 2017

Er zijn een aantal trends die dit jaar opvallen op het gebied van nagelversieringen. Zo is er de French Manicure met kleurtjes en de trend met grafische lijnen en patronen. De nude-tinten doen het ook dit voorjaar weer goed met lichte kleurtinten.

Pinterest

Op Pinterest is er een trend die het wel heel goed doet, namelijk de marmeren nagels. Niet alleen in de interieurs komen marmeren decoraties en artikelen veelvuldig voorbij, ook in de beautywereld valt marmer op. En deze nagellak is op een heel gemakkelijke manier zelf te maken. Alleen gewapend met een satéprikker zijn de lijnen van dit kunstwerkje al te maken. Lak eerst een basiskleur op je nagels zoals bijvoorbeeld wit en doop dan de satéprikker in zwarte nagellak om daarmee de lijnen te zetten. Less is more, daar houden we van.

LEES OOK:

Wil je niets meer missen van Libelle? Neem een abonnement op het blad. Profiteer nú van onze speciale aanbieding: 8 nummers voor slechts € 19,95