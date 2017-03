De Zweedse modegigant H&M komt twee keer per jaar met een speciale lijn, de Conscious Exclusive collectie. In de nieuwste collectie zit een wel heel prachtig item waar bruidjes in spe waarschijnlijk heel blij van worden.

De speciale collectie van H&M bevat net als alle andere Conscious-collecties items die gemaakt zijn van duurzame materialen. Elk jaar heeft de collectie een speciaal thema en dit keer staan daarom gerecycled glas, -plastic en organisch zijde in de spotlights.

En de eerste beelden van deze collectie trekken direct onze aandacht. Want zien we dat nou goed? De collectie bevat namelijk niet alleen prachtige sieraden, accessoires, rokken en blouses met print maar ook een adembenemend mooie bruidsjurk.

De jurk der jurken

De bruidsjurk uit de collectie is volledig gemaakt van bionic, dat is een polyester soort dat gemaakt wordt van plastic afval uit de zee. Dus je kunt milieuvriendelijk naar het altaar schrijden in deze ‘eerlijke’ bruidsjurk. En naast dat dit prachtstuk eerlijk is gemaakt, hangt er ook een fijn prijskaartje aan. Zo betaal je €199 euro voor deze trouwjapon.

De collectie ligt vanaf 20 april in geselecteerde H&M filialen en is verkrijgbaar in de webshop van het merk.

Bron: Flair.be. Beeld: H&M