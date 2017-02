Kleine prinsesjes worden groot! Begin deze maand was prinses Amalia al eens in de kledingkast van Máxima gedoken voor een bruiloft in Londen. En vandaag droeg ze wéér een jas van haar moeder, zo signaleerde Máxima-watcher Josine Droogendijk.

Tijdens de jaarlijkse fotosessie in het Oostenrijkse Lech droeg Amalia een zwart skipak van O’Neill. Een ‘oudje’ van Máxima, want zij droeg dezelfde jas al eerder tijdens de wintersport in 2007, schrijft de website Modekoningin Máxima.

Amalia tijdens de fotoshoot vandaag:

Máxima met dezelfde jas in 2007:

Doorgevertjes

En ook de andere prinsessen droegen ‘doorgevertjes’. De blauwe jas die prinses Alexia draagt, had Amalia in 2015 aan. En ook het rode skipak dat Ariane aan heeft voor de fotoshoot, werd al eerder gedragen door zowel Amalia als Alexia.

De prinsessen in 2017:

De prinsesjes in 2015:

En in 2013:

De leukste artikelen van Libelle Daily in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan op Libelle.nl/nieuwsbrief.

LEES OOK:

Bron: Modekoningin Máxima. Beeld: ANP