Waarom ik deze pumps van Ivanka Trump, waarop ik op slag verliefd was, toch níet kocht

Op slag verliefd was Libelle’s Helene, toen ze dit prachtige paar blauwe pumps zag liggen in een winkel in New York. Toch kocht ze ze niet. De reden? Het merk: Ivanka Trump.

Voor wie binnenkort een reisje naar New York gepland heeft, een gouden tip: ga naar Century 21, een fantastisch outletcenter middenin de stad, waar je de mooiste designerkleding, -tassen en -schoenen kunt vinden met flinke kortingen. Vooral in de schoenenafdeling waan je je als een kind in een snoepwinkel.

Onlangs spotte ik er een prachtig paar blauwe pumps. Suède, beetje hoge (maar niet té hoge) hak, prachtige vorm. Ik was op slag verliefd. Ik wist niet hoe snel ik mijn verlopen sneakers moest uitschoppen om de hakken te passen. Ze waren zo mooi, dan zouden ze vast wel oncomfortabel zijn, dacht ik. Nou, niet dus. Ze zaten ook nog eens heerlijk. Ik heb zeker vijf minuten voor de spiegel staan draaien en kijken: ze stonden zo beeldig, die hakken moest ik hebben. Ik keek op de onderkant naar het prijsstickertje: ruim 100 dollar. Maar dat nam ik voor lief: je moet jezelf soms verwennen, nietwaar?

Maar toen ik de hakken uittrok, viel mijn oog op de binnenkant van de schoen. Daar stond het merk. Dat ik dat niet eerder had gezien! Ik was verblind door schoonheid, het is mijn enige verklaring. Maar het stond er toch echt duidelijk: Ivanka Trump. Nee, dacht ik meteen, deze schoenen kan ik niet kopen. Hoe mooi ze ook zijn.

Als ik schoenen van Ivanka Trump zou kopen, zou ik meebetalen aan haar succes. En indirect aan dat van haar familie. En laat ik nou een enorme tegenstander van daddy dearest Donald zijn. Een man die geen bruggen, maar muren bouwt. Die mensen uitsluitend om hun geloof letterlijk buitensluit. Die mensen zonder proces in een gevangenis laat opsluiten in afwachting van een proces dat jarenlang kan duren. Die martelpraktijken in zo’n gevangenis niet afkeurt. Die man is Ivanka Trumps vader. Natuurlijk, Ivanka is haar vader niet. Maar ze steunt hem wel. Haar echtgenoot is zelfs een van de belangrijkste adviseurs van de kersverse president van de Verenigde Staten.

Met pijn in mijn hart legde ik de hakken dus weer terug op de plek waar ik ze had gevonden. En liep zonder schoenen de winkel uit. Tja, je aan je principes houden doet soms pijn. Maar ik kan tenminste zeggen: ze mag dan stinkend rijk zijn, die familie Trump, maar niet dankzij mij.

Helene van Santen (35) is redactiemanager bij Libelle Daily. Ze woont samen met Navin. Helene is verslaafd aan chocolade en Gilmore Girls.

