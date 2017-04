6 rokken die je slanker doen lijken

Slanker lijken, dat willen we allemaal wel. Vooral nu de zomer in aantocht is en we onze blote benen weer moeten showen. De juiste rok is het halve werk.

Benieuwd naar het ideale jurkje dit seizoen? Bekijk dan bovenstaande video.

Vrouwen met volle heupen en bovenbenen kunnen de kokerrok beter mijden. Hierdoor wordt het accent juist op je heupen gelegd en dat willen we nou net niet hebben. Ga liever voor een A-lijnrok. Deze is smal in de taille en loopt wijd naar beneden. Als je langer wilt lijken, ga dan voor een hoge rok en een exemplaar dat net boven de knieën hangt. Ben je niet zo blij met je knieën? Koop dan een rok die onder het dikste gedeelte van je kuit valt.

Ook schoenen spelen een belangrijke rol. Met hakken lijken je benen langer en slanker. En ga voor een paar dat past bij je huiskleur. Ben jij niet zo van de hakken? Een sneaker of sandaaltje kan ook prima, maar zonder enkelbandjes. Die laten je benen ook weer korter lijken.

Shop hieronder de mooiste rokken:

ROK TENCEL PIQUE NAVY 69.99 Bestel Jeansrok met knopenrij 14.90 Bestel Wallis 69.95 Bestel Steps A-lijn rok 49.95 Bestel Vanilia 69.95 Bestel damesrok 17.50 Bestel