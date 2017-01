Zó vaak zou je eigenlijk je scheermesje moeten vervangen

Hoe lang gebruik jij een scheermesje gemiddeld? Het is belangrijk om het mesje regelmatig te vervangen. En dat moet eigenlijk al sneller dan je waarschijnlijk dacht.

Volgens de Amerikaanse dermatoloog Whitney Bowe blijven er al na een paar scheerbeurten veel bacteriën achter tussen de mesjes. Het is dan ook niet verstandig om je met een bot mesje te blijven scheren. De dermatoloog raadt dan ook aan om het mesje al na 5 tot 7 keer scheren te vervangen.

Douche

Bewaar je het mesje in de douche? Dan is het helemaal belangrijk om het mesje niet te lang achter elkaar te gebruiken. Het mesje zal dan veel sneller gaan roesten waardoor er alleen maar meer bacteriën op ontstaan. En die bacteriën zorgen nou juist weer voor de rode plekjes na het scheren. Dat mesje kan dus beter de prullenbak in!

Bron: Nieuwsblad.be. Beeld: iStock.