Deze schoenen zijn het slechts voor je voeten (en het zijn geen hakken)

Dat urenlang lopen op hoge hakken slecht voor je voeten is, weten we inmiddels wel. Maar er zijn schoenen die nóg slechter voor je voeten zijn: de teenslippers en ballerina’s.

In de zomer is de teenslipper niet weg te denken. Wie draagt ze niet op weg naar het strand of het zwembad? Toch kun je ze beter niet te vaak dragen, want ze geven je weinig steun en je dwingt je tenen om de slipper vast te houden.

De ballerina’s kun je ook beter mijden. De zolen zijn heel dun waardoor er veel druk op je hiel wordt gezet. Dit kan zelfs tot stressfacturen en spierscheurtjes zorgen.

Trek die teenslippers en ballerina’s dus niet te vaak uit de kast en kies wat vaker voor je stevige gympen.

Bron: Happy in Shape Beeld: iStock