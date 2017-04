Wij zijn heel blij met de nieuwe schoenentrends dit voorjaar. Geen torenhoge hakken of übersmalle sandalen meer, maar comfortabele exemplaren als de ‘instapschoen’. En heb je je droompaar gevonden? Dan bestel je ze natuurlijk via het internet. Deze video laat zien hoe gemakkelijk online winkelen is.

De lange pumps hebben dit voorjaar plaatsgemaakt voor de Kitten-hakken. Deze subtiele hakjes zorgen ervoor dat je aan het einde van de dag nog op je voeten kan staan. Nog meer goed nieuws voor hakkendragers: de plateauzool is weer in de mode. Deze zolen maken je langer én zitten ook nog eens heel comfortabel. Vooral sandalen met plateauzolen zijn dit voorjaar helemaal in.

Comfortabel

Wil je het nóg comfortabeler hebben? Dan is de instapschoen, ofwel de Slide, perfect. Je stapt er zo in én je loopt er zo mee weg. Deze instappers kan je met alles combineren. Over comfortabele schoenen gesproken: de sneaker hoort er gelukkig ook nog steeds bij. Ga voor zomerse, witte exemplaren of voor Metallickleur. Een Metallic-schoen staat overal bij.

Tot slot zien we deze lente veel lintjes en touwtjes om de enkels. De Wrapped Up-hakken mogen deze zomer niet ontbreken in de kast. Let er alleen wel op dat al die touwtjes niet in de knoop raken.

Shop hier dé schoenen van het voorjaar. Welk paar is jouw favoriet?

Beeld: iStock