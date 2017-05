Voor dít zouden vrouwen hun sexleven vaarwel zeggen

Het is volop lente en dat betekent: blote benen! Maar blote benen betekent ook benen scheren en laat dat nou nét iets zijn waar het gros van de vrouwen een hekel aan heeft.

Dat blijkt uit althans uit onderzoek van Nair – een merk dat (niet geheel toevallig) wax- en ontharingsstrips verkoopt. Zij ondervroegen 1000 vrouwen naar hun scheergewoontes en ontdekten dat we scheren collectief hekelen. De voornaamste reden: de haartjes groeien zo snel terug (72%), het kost zoveel tijd (56%) en het irriteert de huid (44%).

Sex

Om voorgoed van het scheren af te zijn, hebben vrouwen dan ook een hoop over. Zo is de helft van ons bereid een maand lang koffie op te geven in ruil voor haarloze benen. 44% is bereid haar Netflix-abonnement op te zeggen, 38% zou een maand lang niks op social media posten en maar liefst 39% zou een maand lang sex opgeven als dat betekent dat ze niet meer hoeven te scheren. En eerlijk: daar kunnen we ons best iets bij voorstellen…

Bron: HLN.be. Beeld: iStock