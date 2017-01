Shop de stijl van Annemiek uit ‘Over Eva’

‘Over Eva’ is de nieuwe ontbijtsoap van Libelle TV. Een meeslepende serie vol met drama, humor en intriges. In de serie is Annemiek één van de vriendinnen van Eva, de hoofdpersoon. Actrice Alwien Tulner is in ‘Over Eva’ vooral te zien in nette kleding. Benieuwd hoe zij zo stijlvol voor de dag komt?

Annemieks kledingstijl weerspiegelt haar karakter. Ze heeft graag alles op een rijtje en wil dit ook aan de buitenwereld laten zien.

Kledingstijl

Een blazer met een blouse eronder is echt een combinatie waar je Annemiek in zult vinden. Ze draagt voornamelijk zwarte en witte kledingstukken omdat dit makkelijk te matchen is. Ze is ook te zien in een kleurrijke groene blazer, maar die draagt ze samen met een witte blouse met strepen en een aansluitende jeans. Simpel, maar toch stijlvol.

Mart Visser blazer 159,95 Bestel Mart Visser jurk 99,95 Bestel Paprika blouse 39,99 Bestel Saint Tropez blouse 39,95 Bestel Mint&Berry blouse 27,95 Bestel Miss Etam rok 39,99 Bestel Miss Etam blazer 49,95 Bestel Geisha blazer 69,99 Bestel C&A classic slim jeans 38,90 Bestel La Ligna jasje 30,00 Bestel

Over Eva

Over Eva is een superspannende serie vol drama, humor en intriges met in de hoofdrol Elle van Rijn als Eva. Overige rollen zijn voor onder anderen Kees Boot als haar echtgenoot, Alwien Tulner en Karien Noordhoff als haar vriendinnen en Diana Dobbelman als Eva’s moeder. In 22 afleveringen (hier vind je alle afleveringen) van 3 minuten ontvouwt zich een intrigerend verhaal. Zo spannend, dat je moet blijven kijken.

Elke werkdag om 07.30 uur te zien op Libelle TV. Download nu de Libelle TV app (klik hier voor iPhone en hier voor Android) en bekijk altijd als eerste – een dag eerder! – de laatste aflevering van Over Eva.

LEES OOK: