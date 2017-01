‘Over Eva’ is de nieuwe ontbijtsoap van Libelle TV. Een serie die je meesleept in een verhaal met drama, humor en intriges. In de serie is Karin één van de vriendinnen van Eva, om wie het verhaal draait. Actrice Fem Petraeus is in de serie te zien in kleurrijke kledingstukken met sierlijke printjes. Waar vind je zulke vrolijke kleding?

Karin heeft een lief en verzorgend karakter en komt grappig over door haar naïviteit. Ze zou zelf dolgraag een kinderen willen en probeert zich in het gezin van Eva te mengen nu zij in coma ligt.

Kledingstijl

In de eerste afleveringen is te zien dat Karin een jurkje met een print draagt met een legging eronder. Het handige aan deze outfit is dat je de legging kunt aantrekken en vervolgens alleen nog een jurk hoeft uit te kiezen. Geen moeilijkheden met combineren, dus. De jurk accentueert haar figuur doordat het strakker om haar taille zit. Ze draagt er een grote, felle jas overheen. Winterjassen hoeven natuurlijk niet alleen maar donker te zijn, want ook Karin vindt dat felle kleuren het hele jaar door gedragen kunnen worden.

Over Eva

Over Eva is een superspannende serie vol drama, humor en intriges met in de hoofdrol Elle van Rijn als Eva. Overige rollen zijn voor onder anderen Kees Boot als haar echtgenoot, Alwien Tulner en Karien Noordhoff als haar vriendinnen en Diana Dobbelman als Eva’s moeder. In 22 afleveringen (hier vind je alle afleveringen) van 3 minuten ontvouwt zich een intrigerend verhaal. Zo spannend, dat je moet blijven kijken.

Elke werkdag om 07.30 uur te zien op Libelle TV. Download nu de Libelle TV app (klik hier voor iPhone en hier voor Android) en bekijk altijd als eerste – een dag eerder! – de laatste aflevering van Over Eva.

Over Eva – seizoen 1: Coma

Bekijk aflevering 1 waarin Fem Petraeus te zien is:

