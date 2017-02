Deze (betaalbare) sieraden van Meghan Markle wil iedereen hebben

De Britten waren al dol op alle kleding en sieraden die Kate Middleton droeg, maar nu vliegen ook alle outfits en accessoires van Meghan Markle de winkels uit. En zij heeft gelukkig een vrij betaalbare smaak!

Er wordt al gesproken over het ‘Meghan-effect’. De Britten hebben de nieuwe liefde van prins Harry in hun harten gesloten en dat betekent dat ze alles willen hebben wat Meghan ook heeft. Dat geldt vooral voor het favoriete sieradenmerk van Meghan, van de Londense winkel Missoma. Waar Kate Middleton vaak juwelen van duizenden euro’s draagt, kiest Meghan voor oorbellen en armbandjes die je voor een paar tientjes op de kop kunt tikken.

Ringen

Zo werd Meghan laatst gefotografeerd toen ze bloemen kocht in de buurt van Kensington Palace. De ringen van Missoma die Meghan op dat moment droeg (á 70 euro per stuk), gingen vervolgens in no time als warme broodjes over de toonbank van de winkel in Londen.

The beautiful #MeghanMarkle showing her layering game is on point. Spotted wearing a stack of our #Missoma Nexus rings out in London yesterday. NOT the ‘H’ ring that everyone thinks it is – it’s actually our double arrow Nexus ring. Een foto die is geplaatst door MISSOMA (@missomalondon) op 7 Feb 2017 om 4:00 PST

Favoriete ketting

In het verleden werd Meghan al vaker gefotografeerd met sieraden van het betaalbare merk. Zo is een van haar favoriete kettinkjes al sinds 2015 dit gouden exemplaar van 145 euro.

For @jcrew and in honor of #earthday tomorrow, loving this buzzzzz worthy t-shirt 🐝🐝🐝 #jcrewlovesbees @_thetig (necklace by my friends @missomalondon) Een foto die is geplaatst door Meghan Markle (@meghanmarkle) op 21 Apr 2015 om 12:11 PDT

Big kiss to all of you on this fine Sunday 💋 (necklace by @missomalondon) Een foto die is geplaatst door Meghan Markle (@meghanmarkle) op 2 Aug 2015 om 2:41 PDT

Een echte fan

Een woordvoerder van het sieradenmerk zegt tegen Daily Mail: “Meghan draagt onze sieraden nu al een paar jaar. Ze is een echte fan van het merk.” Meghan zou zo gek zijn op het merk omdat het ‘mooie, fijne sieraden zijn voor leuke prijzen, waardoor je je niet schuldig hoeft te voelen als je jezelf op een nieuw sieraad trakteert’.

