Deze single vader doet ongelooflijke dingen met haar van zijn dochter

Iedere ochtend neemt de alleenstaande vader Nate Denton 30 minuten lang de tijd om een kunstwerkje te maken van het haar van zijn 6-jarige dochter Naveah.

Staarten, vlechten, strikken: niets gaat Nate te ver wanneer het aankomt op het stylen van zijn dochters haar. En dat lukt hem ook nog eens behoorlijk aardig. Nate kreeg er zelf zoveel lol in dat hij afgelopen februari een Instagramaccount begon waarop hij de bijzonderste kapsels van dochter Naveah deelt.

Meisjesdingen

De vader stuurde Naveah voorheen altijd naar school met een doodgewone paardenstaart, maar hij wilde niet dat zijn dochter ‘meisjesdingen’ zou missen als gevolg van een moederfiguur in haar leven. Daarom besloot hij een schepje bovenop zijn eigen styling-vaardigheden te doen.

“Het zweet brak me al uit als ik mijn dochters haar in een staart moest doen, laat staan wanneer ze vroeg om een vlecht.” Hij leerde zichzelf alles over borstels, sprays en het ontwarren van lang haar.

Band

Naast het feit dat Naveah altijd de show steelt met haar kunstige lokken, brengt het ritueel nog een belangrijk voordeel met zich mee. “Het is een geweldige manier om te werken aan de band met mijn dochter”, zegt Nate. “Als ze vraagt om een Elsa-vlecht voor een feestje en dat kan, dan is dat een geweldig cadeau. En het is ook leuk om moeders een poepie te laten ruiken door me in hun ‘territorium’ te begeven”, grapt de single vader.

