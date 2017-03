Je slank kleden in het voorjaar – zo doe je het!

Hoera! Nu de lente is aangebroken, mag onze voorjaarsgarderobe weer uit de kast worden gehaald. Maar na een winter lang onszelf bedekt te hebben, kan het best confronterend zijn om ons weer in onze lentekleding te hullen. Wil je weten hoe je je klaar kunt stomen om je slank te kleden in het voorjaar? Fashionchick zette 5 tips voor je op een rijtje.

1. Pas je kleding Te strakke of kleine kleding accentueert je lichaam op de verkeerde manier. Pas daarom al je voorjaarskleding om er zeker van te zijn dat het nog past. Is een kledingstuk te klein geworden? Hang het even weg, verkoop het of geef het aan een vriendin die het past. De juiste maat kleding zal ervoor zorgen dat je slanker oogt. Weg dus met die strak zittende kleding!

2. Vermijd wijde kleding Hetzelfde geldt overigens voor kleding die te wijd is. Als je een slank silhouet wilt creëren, moet je geen wijde kledingstukken dragen. Hiermee verdwijnen je vormen en dus ook je slanke lichaamsdelen. En dat wil je nu juist niet.

3. Kies voor navy Het is al vaker gezegd: de afslankende kleur bij uitstek is zwart. Maar omdat zwart misschien een tikje donker kan zijn in de lente, kun je in het voorjaar beter kiezen voor donkerblauw. Donkerblauw, ofwel navy, is goed te combineren met wit, geel of lichtroze en oogt net even iets minder hard.

4. Streepje voor Deze lente staat in het teken van strepen. Komt jou dat even goed uit: verticale strepen doen je namelijk optisch langer (en dus slanker) lijken. Kies je voor de streep, werk dan dus het liefst in de lengte. Dit geldt overigens niet alleen voor kleding, maar ook voor accessoires.

5. Lichaamstype Verdiep je in kledingtips voor jouw lichaamstype. Zo kom je erachter welke delen van je lichaam je moet accentueren of juist beter kunt camoufleren. Op deze manier creëer je een slank silhouet en voel je je op je allerbest. Klaar voor de lente? Af!

Bron: Fashionchick. Beeld: iStock