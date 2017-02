Spijkerbroek te strak? Zó past-ie weer

Natúúrlijk ben je niet aangekomen, maar is je spijkerbroek in de was gekrompen. Gelukkig hoef je hem niet achter in je kast te leggen, maar kan je die favoriete jeans met een paar simpele handelingen gewoon weer aan (zónder op dieet te gaan).

Tekst gaat verder onder video.

VIDEO: Waar moet je op letten bij het kopen van een goede jeans? Modevlogger Francoise legt het uit.

Het online modemagazine Who What Wear deelde deze handige tips.

1. Oprekken

Doe lauwwarm water in een plantenspuit en spray het over je broek. Rek de broek vervolgens met je handen uit.

2. Gewoon in bad

Beetje vreemd, maar het werkt wel: ga in een warm bad zitten met je broek aan (onder de douche gaan staan kan ook).

3. Driehoekje

Zit je broek niet ‘een beetje strak’ maar krijg je ‘m gewoon helemaal niet meer dicht? Knip dan een driehoek uit de zijkant van je tailleband en naai er een stuk van een oude spijkerbroek in. Het is even wat gedoe, maar het geeft een speels effect.

Hier lees je wat je kunt doen als je broek juist te groot is.

LEES OOK:

Bron: WhoWhatWear, Grazia. Beeld: iStock