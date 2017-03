Er bestonden al speciale plussize-merken voor sporters met een maatje meer (zie video), maar als je als vollere dame sportkleding van een bekend, hip merk wilde dragen, dan was dat vaak nergens te vinden. Daar brengt Nike nu verandering in: het merk lanceert een sportcollectie voor vrouwen met maatje XL tot XXXL.

Het is voor het eerst dat Nike sportoutfits maakt met maten die groter zijn dan XL. Vorige zomer maakte Nike wel al een collectie van sportbeha’s voor ‘plussize’ dames. Op die collectie kwam toen veel kritiek, omdat cupmaat E de grootste maat was in de lijn. En dat terwijl veel plussize vrouwen juist een grotere maat hebben dan E.

Kritiek

Nike werd niet alleen overspoeld met commentaar, maar ook met vragen: waarom maakte het merk überhaupt geen kleding in grote maten? Nike besloot wat te doen met die kritiek, en zo kwam de nieuwe sportkledinglijn tot stand.

Bron: Metro. Beeld: Nike