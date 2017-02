Beautytrend: steeds meer vrouwen laten sproeten tatoeëren

Sproeten: vrouwen die ze van nature hebben, doen vaak hun best om ze te verbergen. Maar wie ze niet heeft, wil ze juist. En voor die laatste groep die dat wel héél zeker weet is een permanente oplossing mogelijk: sproeten tatoeëren.

Het is behoorlijk extreem, maar steeds meer vrouwen kiezen ervoor om hun sproeten te tatoeëren. En dat is niet in alle gevallen heel geslaagd, omdat het er al snel uitziet alsof je overal mee-eters hebt…

Heavier freckle pattern for this beauty! #freckletattoos #mmsouthern #mosouthern Een bericht gedeeld door Mo Southern (@mmsouthern) op 15 Feb 2017 om 11:23 PST

Een bericht gedeeld door Man.duh Smith (@mandaals) op 22 Mei 2016 om 10:42 PDT

Een bericht gedeeld door Willow’s Wax Bar (@willowswaxbar) op 31 Aug 2016 om 7:10 PDT

Een bericht gedeeld door EYEBROWKING 👑 LONDON (@salihsworld) op 26 Feb 2017 om 7:02 PST

Bron: Good Housekeeping. Beeld: iStock