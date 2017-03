Altijd een staartje, is dat slecht voor je haar?

Het is zo lekker makkelijk: ’s ochtends een elastiekje in je haar en klaar! Je hebt geen haarlak, wax of schuim nodig. Veel vrouwen doen het dan ook élke dag (zie video). Maar is het wel zo goed voor je haar om iedere dag een staartje te dragen?

Het antwoord ligt een beetje genuanceerd: het ligt er namelijk erg aan hoe strak je het elastiekje om je staart doet. Als je je haar stevig naar achteren trekt en het elastiekje er op z’n strakst omheen doet, dan kan een staart zeker schadelijk zijn voor je haar. Hetzelfde geldt voor strakke vlechten of knotjes.

Spanning

Door een strakke staart kunnen haren afbreken, haarzakjes beschadigen en je kunt er zelf kale plekken van krijgen. Zeker als er elke dag spanning op je hoofdhuid en haarzakjes staat. Het begint met wat kleine kale plekjes die niet opvallen. Maar als je élke dag een staart draagt, dan kan de schade wel blijvend worden.

Regel

Als je een losse staart draagt, is het niet zo’n probleem om elke dag een elastiekje in je haar te hebben. Houd de volgende regel aan: draai het elastiekje maximaal twee keer om je knotje of staart heen, je wijsvinger hoort onder het elastiekje te passen.

Telefoonsnoer

Het ligt er ook aan welk soort elastiek je gebruikt. In elastiekjes met een metalen tussenstukje kunnen haren makkelijk vast komen te zitten, waardoor ze sneller afbreken. Gebruik dus elastiek zonder ijzeren stukje, of kies voor cable elastics, de plastic elastiekjes die op een ouderwets telefoonsnoer lijken. Die hoef je niet zo strak om je haar te draaien.

Wil je niets meer missen van Libelle? Neem een abonnement op het blad. Profiteer nú van onze speciale aanbieding: 8 nummers voor slechts € 19,95

LEES OOK:

Bron: Beautify, Women’s Health. Beeld: iStock