In deze stad opent vrijdag de grootste ZARA ter wereld

Nu moet je voor de grootste winkel van ZARA nog een ticket naar New York boeken, maar vanaf vrijdag is deze winkel een stuk dichter bij huis. En stel je eens voor dat er in dit megafiliaal sale is! Françoise legt in de video uit hoe je dan de beste items scoort.

Vrijdag opent namelijk de grootste ZARA ter wereld de deuren in Madrid. Het filiaal van 6.000 (!) vierkante meter krijgt ook nog eens de nieuwste interactieve mogelijkheden. Je kunt in de winkel met je telefoon betalen en passen wordt ook een heel nieuwe ervaring in de interactieve pashokjes.

Het zestiende ZARA-filiaal van Madrid ligt aan de Paseo de la Castellana, in het zakelijke gedeelte van de stad. Weekendje Madrid binnenkort?

Bron: Expansion.com. Beeld: ANP