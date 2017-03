Dit ingrediënt is hét geheim voor een stevige huid

Een frisse en gezonde uitstraling, wie wil dat nou niet? De L’Oréal Paris Age Perfect Golden Age zorgt voor een stevige, gehydrateerde huid en geeft je gezicht een prachtige, zachtroze teint. 128 Libelle-vrouwen van 55 jaar en ouder testten deze nieuwe dagcrème een maand lang. Dit is wat zij van de crème vinden.

Golden Age, here we come!

De L’Oréal Age Perfect Golden Age is een unieke, rijke crème voor vrouwen vanaf 55 jaar. De dagcrème bevat neo-calcium die helpt de huid te verstevigen. En dat is heel fijn, want 97% vindt een minder slappe huid belangrijk.

Bijzonder tevreden

Net als 93% van de Libelle-vrouwen is Elly (62) zeer tevreden over L’Oréal Paris Golden Age. Elly heeft de crème een maand lang getest en zei erover: “De beste dagcrème die ik ooit gebruikt heb”. De belangrijkste reden voor Mieke (67) om de crème te gebruiken? “Dat je er direct goed mee uitziet, terwijl je niets extra’s doet. Ik ben echt zeer tevreden.”

Libelle-testers beoordelen de L’Oréal Paris Age Perfect Golden Age met een 8,2*!

Heerlijke geur door de pioenroos

De Golden Age dagcrème uit de serie L’Oréal Paris Age Perfect is ontwikkeld voor vrouwen in de bloei van hun leven. De pioenroos in de crème zorgt voor herleving van de teint en een heerlijke geur. 92% van de testers vindt dat haar huid weer een gezond uitstraling heeft gekregen. Caroline (55): “Ik had nooit gedacht dat de crème zo’n mooie kleur zou geven aan mijn huid”.



Complimentjes geven én krijgen

Het is leuk om complimentjes te geven, maar ook zeker om te krijgen. Ria (59) weet hier alles van: “Hoe langer ik de crème gebruik, hoe meer complimentjes ik krijg. Dat gun ik andere vrouwen ook”. 80% van de Libelle-vrouwen zou de crème aanbevelen aan andere vrouwen en ruim driekwart van de testers zou haar huidige product vervangen door Golden Age.

*Getest door 128 vrouwen van 55 jaar en ouder (hettestpanel.nl, januari 2017).