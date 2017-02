Oef: stomerij raakt bijzondere trouwjurk uit 1870 kwijt

Afgelopen juni trouwde de Britse Tess Newall in de trouwjurk van haar betovergrootmoeder. Hoe bijzonder is dat? De jurk is bijna 150 jaar oud, maar nog steeds geweldig. Na afloop bracht Tess de japon naar de stomerij, maar daar ging het mis (tekst gaat verder na video).

Ook José droeg een bijzondere trouwjurk: de zwarte japon van haar oma.

De stomerij ging failliet. Eerder werd Tess verteld dat het stomen van zo’n delicate jurk ongeveer 10 weken zou gaan duren, dus Tess besloot geduldig te wachten. Tot ze erachter kwam dat de stomerij was verdwenen. Ook haar jurk was in geen velden of wegen meer te bekennen.

De pasgetrouwde Tess ging stuk van verdriet. Ten einde raad besloot ze haar emotionele verhaal te delen op social media en dat is maar goed ook: haar verhaal ging viral en werd opgepikt door de neef van de eigenaar van het pand waar de stomerij eerder in gevestigd was.

De eigenaar besloot daarop te gaan zoeken en stuitte op wat hij zelf een “oud hoopje kant” noemde. Godzijdank bleek het om de jurk te gaan. Hij was nog niet gestoomd, maar wel nog in goede staat.

Helaas heeft Tess de jurk nog niet terug, want hij is momenteel om administratieve redenen in handen van de deurwaarder. Die heeft laten weten dat Tess zich geen zorgen hoeft te maken: ze mag de jurk binnenkort op komen halen.

Eind goed al goed!

Iedere dag de best gelezen berichten van Libelle Daily in je mailbox? Dit wil jij niet missen! Meld je aan voor de Daily Update!

LEES OOK:

Bron: HLN.be/BBC. Beeld: iStock