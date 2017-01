Waarom je suiker toe zou moeten voegen aan je shampoo

Suiker mag dan misschien niet heel goed zijn voor je gezondheid, maar het zou wel wonderen voor je haar kunnen doen (tekst gaat door onder video).

BEKIJK OOK DEZE VIDEO:

Onze hoofdhuid is net zo belangrijk als onze haren zelf, misschien nog wel belangrijker. Toch verzorgen we onze hoofdhuid niet zo goed als de huid van ons gezicht. Dat zouden we wel moeten doen! Een geïrriteerde hoofdhuid kan er namelijk voor zorgen dat je haar niet meer groeit en kan ook vervelend aanvoelen.

Suiker

De Amerikaanse dermatoloog Francesca Fusco beweert dat het toevoegen van suiker aan je shampoo kan zorgen voor schoner en gezonder haar. Aan Marie Claire vertelt ze dat een theelepel suiker toevoegen aan je shampoo ervoor zorgt dat je hoofdhuid wordt gescrubd. Je verwijdert daar niet alleen de viezigheid mee, maar doordat je de dode huidcellen ook scrubt, kan conditioner ook beter zijn werk doen. Je haar wordt daardoor schoner én gezonder tegelijkertijd. Al na 4 wasbeurten zou je dat kunnen zien. Dat is toch het proberen waard!

De laatste nieuwtjes, tips en trend in je mailbox? Meld je aan voor de gezelligste nieuwsbrief van Nederland!

LEES OOK:

Bron: Dailymail.co.uk. Beeld: iStock.