Deze tatoeages passen het beste bij jouw sterrenbeeld

Denk je erover om een tattoo te nemen die past bij je persoonlijkheid, maar weet je nog niet wat je precies wilt? Misschien staat het antwoord wel in de sterren geschreven! Doe inspiratie op in dit lijstje met bijzondere tatoeages die passen bij je sterrenbeeld.

Ram (21-3 t/m 20-4)

Een ram heeft veel energie, is een doorzetter en gaat vaak een duidelijke richting op in het leven. Daarom zijn pijlen het perfecte figuur voor op jouw lichaam. Maar omdat een ram een impulsief persoon is, is het ook helemaal niet raar om je tattoo te kiezen in een spontante bui, zonder er al te veel over na te denken.

Ciao Sunday – Italian iced espressos are my new jam ☕️☕️☕️ Een bericht gedeeld door Vanessa Hong (@thehautepursuit) op 10 Jul 2016 om 8:17 PDT

Tattoo number 4! Always wanted an arrow and finally got it! #tattoo #arrow #arrowtattoo #mantratattoo Een bericht gedeeld door Hannah Leggott (@hannah_leggott) op 5 Apr 2017 om 2:54 PDT

Stier (21-4 t/m 20-5)

Stieren zijn sensueel en gaan voor de echte liefde. Een tattoo die symbool staat voor de liefde, op een sensuele plek zoals je nek, is dus een goede keuze. Dat kan een klein hartje zijn, een naam, of een letter van iemand om wie je veel geeft. Wil je liever een iets algemenere tattoo? Stieren genieten van de fijne dingen in het leven, zoals vakantie vieren. Een palmboom staat daar symbool voor.

Grandpas nickname for her @theimpossiblemuse Een bericht gedeeld door Doctor Woo (@_dr_woo_) op 23 Jun 2016 om 6:57 PDT

I n k e d Een bericht gedeeld door Alizée (@alizee_lili) op 8 Jul 2016 om 9:43 PDT

Tweelingen (21-5 t/m 21-6)

Als je een tweeling bent, dan wil je waarschijnlijk een tatoeage die jouw hele persoonlijkheid omvat. Die niet één karaktertrek, maar meerdere kanten laat zien. Je kunt daarom kiezen voor een tattoo die uit 2 onderdelen bestaat, zoals een zon en een maan. Tweelingen zijn personen die hun vleugels willen uitslaan en uit willen vliegen. Daarom zijn ook afbeeldingen van veren of vogels geschikt voor een tweeling.

freedom #jonboytattoo Een bericht gedeeld door c/s ∴jon✞boy∴ p/v (@jonboytattoo) op 27 Jun 2016 om 2:52 PDT

Mini #feather #geometrictattoo #geometrictattoos #karlmarkstattoo #ink #tatts #tattoo #tattoos #feathertattoo #montréal #montreal Een bericht gedeeld door Karl Marks Tattoo Montréal (@karlmarks1) op 5 Apr 2017 om 3:33 PDT

Kreeft (22-6 t/m 22-7)

Voor kreeften staan familie en vrienden voorop. Een tattoo die symbool staat voor je familie of een dierbare, past dus goed bij jou. Denk aan het geboortejaar van je moeder, de eerste letters van de namen van je broer en zus, een stukje tekst in het handschrift van je oma. Je houdt van stabiliteit, daarom is een anker ook een goede keuze.

@juliamottar obrigado pela confiança!! #date #data #tattoo #tatto #nuca #tattoonuca #tattoodate #tattoogirl #tattoohomenagem Een bericht gedeeld door Fabio Ferreira (@monstrodasociedade) op 5 Mrt 2017 om 11:05 PST

Leeuw (23-7 t/m 22-8)

Als leeuw heb je een krachtige persoonlijkheid en dat moet de tatoeage ook uitstralen. Een kroon past daar goed bij, voor een echte koning(in). Omdat je graag in de spotlight staat, is het een goede keuze om de tattoo op een zichtbare plaats te zetten. En het mag lekker groot!

Tiny tiara #tiara #tiaratattoo #girly #girlytattoo #girlythings #tattoo #tattoos Een bericht gedeeld door Leah Vierthaler (@tattoo_leah) op 2 Okt 2016 om 7:17 PDT

One of those pretty lions I still love to do. ✣ CHECK OUT MY STUDIO @vadersdye ✣ Een bericht gedeeld door Melina Wendlandt (@xoxotattoo) op 6 Apr 2017 om 9:04 PDT

Maagd (23-8 t/m 22-9)

Een maagd is charmant en denkt goed na over haar keuzes. Een bijzondere quote, die je zelf zorgvuldig hebt uitgekozen, in een mooi handschrift, past daarom goed bij jou. Ook gedetailleerde geometrische figuren waar je lang naar kunt kijken, zijn perfect voor een maagd.

#tattoo #tattooideas #tattooinspiration #ink #inkstagram #quotetattoo #letitbe Een bericht dat is gedeeld door @liljainspo op 20 Mrt 2017 om 2:14 PDT

good morning ☀️☕️ #coffeeaddiction Een bericht gedeeld door sarah | XXIV | aut/styria | (@_sarah_jasmin) op 17 Feb 2016 om 1:46 PST

@jeantattooart @miamitattooco • #geometrictattoo #spinetattoo Een bericht gedeeld door ✨️‍ (@tatuhaiku) op 8 Jul 2016 om 8:40 PDT

Weegschaal (23-9 t/m 22-10)

Een weegschaal houdt van balans, dat mag duidelijk zijn. Maak het dus niet te gek, zodat je schoonheid in balans blijft. Een simpel figuur, zoals een zon, een bloem of een ster, past goed bij jou. Maar tweelingen doen bijna nooit iets alleen! Dus waarom kies je niet voor een (simpele) vriendschapstattoo, samen met je beste vriendin, je zus of je partner.

Ménage à trois #jonboytattoo Een bericht gedeeld door c/s ∴jon✞boy∴ p/v (@jonboytattoo) op 30 Jun 2016 om 11:36 PDT

Schorpioen (23-10 t/m 21-11)

Een schorpioen laat zich leiden door passie. Je bent sexy en zwoel, en dat mag je best uiten door een gewaagde tattoo op een verleidelijk plekje te zetten, bijvoorbeeld op je heup. Een roos staat symbool voor je vele verlangens.

☝️Which type of tattoos do you prefer? Temporary or real ? And why? #temporarytattoo #realtattoo #sashaunisex Een bericht gedeeld door Sasha Unisex (@sashaunisex) op 29 Jun 2016 om 1:43 PDT

Little flowers for Krystal #tattooapprentice #scripttattoo #hiptattoo #flowers #flowertattoo #ink #inked #inkstagram #inkedgirls Een bericht gedeeld door Nic Sawdon (@klaus_h0use) op 3 Apr 2017 om 8:20 PDT

Boogschutter (22-11 t/m 20-12)

Boogschutters zijn reislustige mensen. Een tattoo die symbool staat voor reizen in het algemeen, of voor een van je favoriete bestemmingen, past dus goed bij jou. Denk aan een landkaart, geografische coördinaten, of een vliegtuigje.

Got a tattoo of a place that means a lot to our family; Yar Tor ❤️ Een bericht gedeeld door Amy (@amysibbo) op 18 Mrt 2017 om 7:39 PDT

#worldmap #traveltattoo Een bericht gedeeld door Rebi (@rebekaszep) op 4 Apr 2017 om 4:28 PDT

“She launched the airplane and it caught a current and circled down toward the town, like a promise of something good.” #traveltattoo #paperairplanetattoo #thankyouireland Een bericht gedeeld door Taryn Hauglie (@tarynhauglie) op 5 Apr 2017 om 9:46 PDT

Steenbok (21-12 t/m 19-1)

Een steenbok is vastberaden en goed georganiseerd. Hij staat met beide benen op de grond, daarom past een boom goed bij jouw persoonlijkheid. Maar omdat je van orde houdt, is een symmetrisch figuur ook een goede keuze, zoals een simpele geometrische vorm. Ook een tattoo van een woord past bij jou, als het woord maar goed gekozen is bij jouw karakter.

#tree #treetattoo #minimaltattoo Een bericht gedeeld door Eva Krbdk (@evakrbdk) op 18 Jan 2016 om 11:24 PST

Contato, orçamento e agendamento favor enviar e-mail para perronitattoo@gmail.com muito obrigado pela confiança. Een bericht gedeeld door Perroni • Tatuador (@perronitattoo) op 12 Jul 2016 om 4:14 PDT

#filipetattoostudio 99771-2661 #wordtattoo #tattoo2me #tattooinked #tattoobrasil #tattoomagazine Een bericht gedeeld door Filipe Tattoo Studio (@filipecarvalho_tatoo) op 31 Mrt 2017 om 2:43 PDT

Waterman (20-1 t/m 18-2)

Een waterman is een wereldverbeteraar en wil dat iedereen met elkaar verbonden is. Daarom past een mandala goed bij jou: een figuur die symbool staat voor de oneindigheid van het universum. Een ander idee is om een quote te laten tatoeëren die past bij jouw leven.

Come out of the circle of time. And into the circle of love. . #mandalatattoo #lesptitnouveaux #undesdeux #jetrippe #forearmtattoo Een bericht gedeeld door Roxann Boulais (@roxannb_) op 8 Jul 2016 om 1:52 PDT

Todays work. Mandala for Colyne. #mandala#mandalatattoo#shoulder#shouldertattoo#ornament#lines#black#blacktattoo#dottattoo#dotwork#dots#details#inked#skin#fine#girl#tattooart#tattooartist#toulouse#yap9 Een bericht gedeeld door Géraldine Bé (@_yap9_) op 6 Apr 2017 om 9:47 PDT

Vissen (19-2 t/m 20-3)

Als je sterrenbeeld Vissen is, ben je een dromer, een romanticus. Een vlinder past goed bij jouw zachtaardige persoonlijkheid. Ook een eenhoorn zou echt wat voor jou zijn. Omdat je een beetje bescheiden bent, is een subtiele tattoo het beste voor jou. Niet te groot dus.

#tattoo#tattoos#tattooing#tattooart#butterfly#butterflies #butterflytattoo#colortattoo#타투#나비타투#컬러타투#타투이스트꽃#tattooistflower butterfly Een bericht gedeeld door 타투이스트 꽃 (@tattooist_flower) op 24 Jun 2016 om 2:30 PDT

Más clásicos aún !! Evil Ink #butterflytattoo #moreclassics #girlytattoo Een bericht gedeeld door Evil Ink Studio (@criss.c_guerrero) op 6 Apr 2017 om 8:46 PDT

