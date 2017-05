We maken ons iedere ochtend op om er knapper of jonger uit te zien. Toch bereik je soms het tegenovergestelde effect en laat make-up je juist ouder lijken. Dat willen we natuurlijk niet, maar met een paar simpele trucs is het zo opgelost.

In de video hierboven laat beautyvlogger Susan zien wat de beste make-up is voor hangende oogleden.

Gebruik de juiste foundation

Matte foundation accentueert fijne lijntjes. Ga daarom voor een lichte, vloeibare variant. Ook belangrijk: gebruik niet te veel. Met een dun laagje creëer de beste naturel look.

Je brengt blush aan op de verkeerde plek

De meesten van ons brengen hun poedertje aan op de appeltjes van onze wangen. Een betere plek om je blush aan te brengen zijn de jukbeenderen. Hierdoor lijkt je gezicht minder rond. Ga voor de kleuren roze of perzik, die fleuren je gezicht op. Vermijd te bruine blushes, want dit geeft een saaie en doffe uitstraling.

Je gebruikt altijd zwarte eyeliner

Waarschijnlijk koop je al heel lang dezelfde eyeliner van het zelfde merk. En waarschijnlijk ook altijd in dezelfde kleur: zwart. Maar wie zegt dat zwart de beste kleur voor je ogen is? Ga eens voor donkerbruin. Deze warme kleur laat je ogen heel mooi uitkomen.

Je brengt mascara op de verkeerde manier aan

Breng jij al jaren je mascara op dezelfde manier aan? Veel vrouwen nemen bijvoorbeeld alleen de onderkant van hun bovenste wimpers mee. Maar heb je er ooit aan gedacht om ook de bovenkant te voorzien van een likje mascara? Hierdoor creëer je een open en frisse blik. Het is even oefenen, maar het resultaat mag er zijn.

Wees zuinig met je wenkbrauwpotlood

Less is more. Ook bij wenkbrauwpotlood. Een paar rechte lijntjes zijn genoeg om mooie wenkbrauwen te creëeren. Kies altijd een potlood die één tint lichter is dan je eigen wenkbrauwen. Hierdoor zie je er jeugdiger uit.

Bron: Purewow.com Beeld: iStock