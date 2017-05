Trend: tienermeiden dragen massaal de galajurk van hun moeder

In Amerika is het galaseizoen in volle gang, en de galajurk is daarbij minstens zo belangrijk als het feest zelf. In plaats van op zoek te gaan naar een fonkelnieuw exemplaar, duiken steeds meer tienermeiden in de kledingkast van hun moeder.

Het is een heuse trend: naar je gala in de jurk die je moeder ook droeg tijdens haar gala. Op social media delen tienermeiden massaal foto’s van hun outfit naast de outfit die hun moeder jaren geleden droeg. Zo ook de 18-jarige Ally.

Vintage Hollywood

“Ik vond de jurk vanaf het eerst moment al het einde”, vertelt ze aan Today. “Mensen waren verbaasd toen ze hoorden dat dit ooit de galajurk van mijn moeder was. Het is weer helemaal in, met een echte vintage Hollywood-look. Als ik later ooit een dochter krijg en ze wil de jurk niet dragen, zal ik haar dwingen. Dat moet nu wel!”

Proud to wear my moms prom dress 22 years later ❤👯 #Prom2017 pic.twitter.com/Qj8MuOzMMt — ally johnson (@AllyJohnson11) April 24, 2017

Jaren negentig

Ook de 17-jarige Olivia koos voor de jurk van haar moeder. “Mijn vriendinnen zeggen dat ik echt mazzel heb. De jurken van hun moeder waren echt typisch jaren negentig en helemaal niet cool. Mijn moeder heeft een geweldig gevoel voor stijl, dus ik ben niet verbaasd dat ze een jurk heeft die 25 jaar later nog steeds draagbaar is. Ze vond het fantastisch dat ik de jurk droeg en het waard was om zo lang te bewaren.”

