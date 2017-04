Tips van Kate Middletons juwelier: zó laten oorbellen je jonger lijken

Dat Kate Middleton gebruik maakt van make-up trucjes om er jaren jonger uit te zien wisten we ondertussen. Maar dat ook sieraden een groot verschil kunnen maken in je verschijning is iets nieuws.

Volgens Belinda Scott, van Kate Middletons favoriete sieradenmerk Heavenly Necklaces, kunnen de juiste sieraden je jaren jonger laten lijken. En wat is er nu leuker dan dat Kate’s favoriete juwelier haar oorbellentips met ons deelt?

1. Ronde of lange oorbellen

Als je een lang gezicht hebt is het van belang om geen lange oorbellen te dragen. Mensen met een langer gezicht lijken van zichzelf vaak al ouder. Draag je met een langer gezicht ook nog eens lange oorbellen, dan accentueer je de lengte van je gezicht alleen maar. Door geen lange maar ronde oorbellen te dragen, krijg je juist het omgekeerde effect. Hiermee creëer je optisch een rondere gezichtsvorm wat je juist een jongere uitstraling geeft. Baby’s hebben tenslotte ook ronde gezichtjes.



2. Beken kleur

Draag jij ook het liefste zwart? Zwart wordt door veel mensen als ‘veilig’ omschreven, ook al is het een van de grootste zonden op modegebied. Zwart kan namelijk ook heel erg verouderen omdat het kleur uit het gezicht kan trekken. Dit wordt versterkt door het dragen van diamanten oorbellen (of look-a-likes), want hier wordt de gehele outfit namelijk zwart-wit door. Breng daarom wat kleur in de accessoires. Omarm je favoriete kleur en zoek bijvoorbeeld sieraden uit die je oogkleur versterken of die goed passen bij je lippenstift en nagellak. Zie je kleur echt niet zitten, draag dan geen zilveren sieraden, maar gouden. Goud maakt je gezichtstint warmer.

3. Uitgerekte oorgaatjes

Je herkent het vast wel, je hebt jarenlang zware oorbellen gedragen en nu is je oorgaatje meer een gleuf dan een gat. Dit is het moment om tot actie over te gaan, want uitgerekte oren lijken langer en laten je juist weer ouder lijken. Door je uitgerekte gaatje te bedekken voorkom je de langer en ouder lijkende oren. Dit kan met oorbellen die clips hebben in plaats van stekertjes, of door oorbellen te kiezen die het gaatje bedekken door een grotere knop.

4. Match of contrasterend

Dat kleur belangrijk is in juwelenland is duidelijk. Niet alleen redt kleur je zwarte outfit, maar het kan ook je ogen mooier uit laten komen. Zo laat de blauwe topaas je blauwe ogen glinsteren en laat een citrien bruine ogen beter uit komen. Wil je juist een andere kleur dragen dan de kleur van je ogen, dan is een contrasterende kleur een goede keuze. Bij blauwe ogen kun je kiezen voor oranje tinten en bij bruine ogen juist voor blauwe tinten.

5. Parels

De kleine zeemeermin had er al een zwak voor en misschien weet je nog goed dat je oma een prachtig exemplaar in de sieradendoos had liggen: parels. De kettingen en oorbellen zijn in onze geheugens gegrift en dat is niet voor niks. Parels hebben een flatterend effect op je teint en laten het wit van de ogen en tanden schitteren en stralen. Wij zijn direct fan!

